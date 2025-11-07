Home | Musetti è in finale! Batte Korda, le Finals sono a un passo

Lorenzo Musetti continua a inseguire il sogno delle Atp Finals e conquista la finale del torneo Atp 250 di Atene, superando Sebastian Korda al termine di un match intenso e ricco di colpi di scena. L’azzurro si impone 2-1 (6-0, 5-7, 7-5) dopo oltre due ore e un quarto, annullando anche un match-point sul 4-5 del terzo set.

“Non sono stato molto fortunato con le finali negli ultimi anni. Sono tre anni che perdo in finale. Spero che la storia cambi da domani…"



LORENZO AD UN PASSO DALLE ATP FINALS DI TORINO💪💪💪#Lorenzo#Musetti#NittoATPFinals pic.twitter.com/Ny8M06eyYX — Gianni Strozza (@gianni1108) November 7, 2025

Il primo parziale è un monologo: tre break consecutivi, nessuna concessione all’avversario e un netto 6-0 che mette subito in discesa l’incontro. Ma Korda non si arrende: nel secondo set reagisce con maggiore solidità, rientra in partita con il contro-break del 4-4 e riesce a chiudere 7-5, rimandando il verdetto al terzo.

Nel parziale decisivo domina l’equilibrio. Entrambi i giocatori mantengono il servizio fino al 4-5, quando Korda si procura una palla match: Musetti la annulla con coraggio, tiene il servizio e nel game successivo piazza il break decisivo. Sul 6-5, il toscano serve con freddezza e chiude 7-5, conquistando così la finale.

Ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic, vincitore in due set su Yannick Hanfmann (6-3, 6-4). Per continuare a inseguire il sogno delle Finals e superare Auger-Aliassime nella Race, Musetti dovrà battere proprio il numero uno del mondo. Un’impresa difficile, ma non impossibile per un Lorenzo in grande crescita e determinato a giocarsi tutto.

Leggi anche: