Musetti è in finale! Batte Korda, le Finals sono a un passo

Lorenzo Musetti continua a inseguire il sogno delle Atp Finals e conquista la finale del torneo Atp 250 di Atene, superando Sebastian Korda al termine di un match intenso e ricco di colpi di scena. L’azzurro si impone 2-1 (6-0, 5-7, 7-5) dopo oltre due ore e un quarto, annullando anche un match-point sul 4-5 del terzo set.
Il primo parziale è un monologo: tre break consecutivi, nessuna concessione all’avversario e un netto 6-0 che mette subito in discesa l’incontro. Ma Korda non si arrende: nel secondo set reagisce con maggiore solidità, rientra in partita con il contro-break del 4-4 e riesce a chiudere 7-5, rimandando il verdetto al terzo.
Nel parziale decisivo domina l’equilibrio. Entrambi i giocatori mantengono il servizio fino al 4-5, quando Korda si procura una palla match: Musetti la annulla con coraggio, tiene il servizio e nel game successivo piazza il break decisivo. Sul 6-5, il toscano serve con freddezza e chiude 7-5, conquistando così la finale.
Ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic, vincitore in due set su Yannick Hanfmann (6-3, 6-4). Per continuare a inseguire il sogno delle Finals e superare Auger-Aliassime nella Race, Musetti dovrà battere proprio il numero uno del mondo. Un’impresa difficile, ma non impossibile per un Lorenzo in grande crescita e determinato a giocarsi tutto.
