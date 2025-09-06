Albinoleffe-Renate: Statistiche e Quote aggiornate Serie C

Il terzo turno del campionato di Serie C propone un interessante derby lombardo fra Albinoleffe e Renate, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 15:00. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati alterni e puntano a ottenere punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. L’evento, trasmesso in diretta su Sky e disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, rappresenta uno dei match più attesi del weekend per gli appassionati della terza serie calcistica italiana.

Analisi dell’avvio di stagione: motivazioni e contesto della sfida

Il confronto tra Albinoleffe e Renate arriva in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni desiderose di trovare continuità. I padroni di casa hanno esordito con un pareggio contro le Dolomiti Bellunesi, grazie ai gol di Svidercoschi (su rigore) e Lombardi, per poi subire una sconfitta di misura contro la Pro Vercelli, nonostante la rete di Mandelli. Il Renate, invece, ha raccolto una vittoria all’esordio contro la Pergolettese (1-0) e un pareggio al fotofinish nella seconda giornata contro la Giana Erminio, acciuffato al 90’ da Anelli con una spettacolare rovesciata.

Statistiche comparative, precedenti e rendimento recente delle squadre

Analizzando le prime due giornate emerge quanto segue:

Albinoleffe : 1 pareggio e 1 sconfitta; 3 reti segnate e 4 subite.

: 1 pareggio e 1 sconfitta; 3 reti segnate e 4 subite. Renate: 1 vittoria e 1 pareggio; 2 gol realizzati e 1 subito.

La squadra di casa ha mostrato una certa vulnerabilità difensiva, subendo almeno una rete per partita. Il Renate, al contrario, si è rivelato solido in fase difensiva, mostrando anche carattere nel recuperare il risultato nell’ultima gara. Dal punto di vista dei precedenti, i derby lombardi tra queste due formazioni si sono spesso decisi su episodi chiave e hanno evidenziato un sostanziale equilibrio, senza una netta supremazia di una delle due compagini.

Le probabili formazioni e i protagonisti attesi in campo

Le scelte tecniche influenzeranno non poco l’andamento della partita. L’Albinoleffe dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Baldi tra i pali protetto da una linea difensiva composta da Boloca, Potop e Sottini. Gli esterni saranno Garattoni e Ambrosini, mentre a centrocampo agiranno Agostinelli, Mandelli e Parlati. In avanti spazio alla coppia Lombardi e Sarr. Il Renate si prepara invece con il 3-4-2-1: Nobile in porta, Spedalieri, Aurieltto e Riviera in difesa; a centrocampo Mastromonaco, Esposito, Bonetti e Ruiz Giraldo, con Delcarro e Kolaj a supporto di Karlsson in attacco.

Quote principali disponibili per Albinoleffe-Renate e analisi dei mercati

Le principali quote offerte dai bookmaker per questa sfida vedono l’Albinoleffe leggermente favorita, con la vittoria interna fissata a 2.24. Il pareggio viene quotato a 3.05, mentre il successo esterno del Renate si attesta a 3.30. Per quanto riguarda i mercati legati ai gol, l’Over 2.5 è proposto a 2.20, mentre l’Under 2.5 appare più probabile secondo le quote, a 1.55. Questi numeri suggeriscono aspettative di una gara equilibrata e non particolarmente ricca di reti, in linea con i precedenti storici tra le due squadre.

Tendenze numeriche e curiosità: cosa dicono i dati recenti

Dai dati raccolti nelle prime giornate emergono alcune tendenze interessanti:

L’ Albinoleffe ha sempre segnato almeno una rete nelle prime due partite.

ha sempre segnato almeno una rete nelle prime due partite. Il Renate non ha mai perso, mostrando una buona solidità difensiva.

non ha mai perso, mostrando una buona solidità difensiva. Le ultime sfide dirette sono state spesso caratterizzate da risultati risicati e pochi gol.

Curiosità: nella partita più recente del Renate, il gol di Anelli allo scadere ha confermato la tendenza della squadra a non arrendersi fino all’ultimo minuto.

Il confronto tra Albinoleffe e Renate rappresenta un test importante per entrambe le formazioni, desiderose di trovare la giusta continuità in questa prima fase del campionato di Serie C. Le statistiche e le quote disponibili restituiscono l’immagine di una sfida equilibrata, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.