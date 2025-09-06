Albinoleffe-Renate: Statistiche e Quote aggiornate Serie C

Il terzo turno del campionato di Serie C propone un interessante derby lombardo fra Albinoleffe e Renate, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 15:00. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati alterni e puntano a ottenere punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. L’evento, trasmesso in diretta su Sky e disponibile in streaming tramite l’applicazione Sky Go, rappresenta uno dei match più attesi del weekend per gli appassionati della terza serie calcistica italiana.
Analisi dell’avvio di stagione: motivazioni e contesto della sfida
Il confronto tra Albinoleffe e Renate arriva in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni desiderose di trovare continuità. I padroni di casa hanno esordito con un pareggio contro le Dolomiti Bellunesi, grazie ai gol di Svidercoschi (su rigore) e Lombardi, per poi subire una sconfitta di misura contro la Pro Vercelli, nonostante la rete di Mandelli. Il Renate, invece, ha raccolto una vittoria all’esordio contro la Pergolettese (1-0) e un pareggio al fotofinish nella seconda giornata contro la Giana Erminio, acciuffato al 90’ da Anelli con una spettacolare rovesciata.
Statistiche comparative, precedenti e rendimento recente delle squadre
Analizzando le prime due giornate emerge quanto segue:
- Albinoleffe: 1 pareggio e 1 sconfitta; 3 reti segnate e 4 subite.
- Renate: 1 vittoria e 1 pareggio; 2 gol realizzati e 1 subito.
La squadra di casa ha mostrato una certa vulnerabilità difensiva, subendo almeno una rete per partita. Il Renate, al contrario, si è rivelato solido in fase difensiva, mostrando anche carattere nel recuperare il risultato nell’ultima gara. Dal punto di vista dei precedenti, i derby lombardi tra queste due formazioni si sono spesso decisi su episodi chiave e hanno evidenziato un sostanziale equilibrio, senza una netta supremazia di una delle due compagini.
Le probabili formazioni e i protagonisti attesi in campo
Le scelte tecniche influenzeranno non poco l’andamento della partita. L’Albinoleffe dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2, con Baldi tra i pali protetto da una linea difensiva composta da Boloca, Potop e Sottini. Gli esterni saranno Garattoni e Ambrosini, mentre a centrocampo agiranno Agostinelli, Mandelli e Parlati. In avanti spazio alla coppia Lombardi e Sarr. Il Renate si prepara invece con il 3-4-2-1: Nobile in porta, Spedalieri, Aurieltto e Riviera in difesa; a centrocampo Mastromonaco, Esposito, Bonetti e Ruiz Giraldo, con Delcarro e Kolaj a supporto di Karlsson in attacco.
Quote principali disponibili per Albinoleffe-Renate e analisi dei mercati
Le principali quote offerte dai bookmaker per questa sfida vedono l’Albinoleffe leggermente favorita, con la vittoria interna fissata a 2.24. Il pareggio viene quotato a 3.05, mentre il successo esterno del Renate si attesta a 3.30. Per quanto riguarda i mercati legati ai gol, l’Over 2.5 è proposto a 2.20, mentre l’Under 2.5 appare più probabile secondo le quote, a 1.55. Questi numeri suggeriscono aspettative di una gara equilibrata e non particolarmente ricca di reti, in linea con i precedenti storici tra le due squadre.
Tendenze numeriche e curiosità: cosa dicono i dati recenti
Dai dati raccolti nelle prime giornate emergono alcune tendenze interessanti:
- L’Albinoleffe ha sempre segnato almeno una rete nelle prime due partite.
- Il Renate non ha mai perso, mostrando una buona solidità difensiva.
- Le ultime sfide dirette sono state spesso caratterizzate da risultati risicati e pochi gol.
Curiosità: nella partita più recente del Renate, il gol di Anelli allo scadere ha confermato la tendenza della squadra a non arrendersi fino all’ultimo minuto.
Il confronto tra Albinoleffe e Renate rappresenta un test importante per entrambe le formazioni, desiderose di trovare la giusta continuità in questa prima fase del campionato di Serie C. Le statistiche e le quote disponibili restituiscono l’immagine di una sfida equilibrata, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.