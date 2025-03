Home | “Cosa mi è successo in carcere”. Alberto Stasi, il drammatico annuncio a “Le Iene”

​Alberto Stasi, condannato nel 2015 a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, ha recentemente rilasciato un’intervista al programma televisivo “Le Iene“. In questa occasione, ha espresso il desiderio di ricostruire una vita normale una volta terminata la sua pena, sottolineando l’importanza di scoprire la verità sul caso che lo ha coinvolto.​ Stasi si è lasciato andare poi ad un drammatico annuncio. (Continua…)

Alberto Stasi, l’intervista a “Le Iene”

Durante l’intervista a “Le Iene”, Alberto Stasi ha condiviso i suoi progetti per il futuro, evidenziando il desiderio di una vita semplice e serena: “Ho progetti molto semplici, proprio da Mulino Bianco! Io vorrei una famiglia classica, quello che cerco è la tranquillità, ed è quello che poi alla fine ho sempre desiderato. Quindi sogni piccoli. Però per me è importante“. Queste parole riflettono la sua aspirazione a lasciarsi alle spalle il passato e a costruire un’esistenza basata su valori tradizionali e stabilità.​ Stasi, però, si è lasciato andare anche ad una dichiarazione sulla sua detenzione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)