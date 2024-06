Albero cade e sfonda il tetto di casa, poi il dramma: muore bimbo di 3 anni

Un bambino di soli 3 anni è stato vittima di un’improvvisa e violenta tempesta che si è abbattuta nella zona in cui viveva con la madre. La potenza del tornado avrebbe sradicato un albero facendolo cadere sul tetto della casa in cui mamma e figlio stavano dormendo. (Continua a leggere dopo la foto…)

La tempesta improvvisa e il tragico incidente

È stata una tempesta improvvisa tanto che i radar non erano riusciti ad anticiparla in alcun modo. Ben presto un vero e proprio vortice di aria si è abbattuto su una zona residenziale mettendo a rischio le tante famiglie che vivono nella zona. Tra le queste c’era anche la famiglia di un bimbo di soli 3 anni che al momento della tragedia si trovava in camera da letto insieme alla sua mamma. Le immagini delle macerie sono impressionati e indici della portata della tromba d’aria. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bambino di 3 anni vittima di un tornado

Il tornado si è scagliato sugli alberi che circondano la proprietà sradicandone uno tra i più imponenti. L’albero si è quindi abbattuto sulla casa distruggendo tetto e finestre e intrappolando mamma e figlio. Entrambi sono rimasti incastrati sotto le macerie fino all’arrivo dei soccorsi. Purtroppo però il piccolo è stato dichiarato morto sul posto per via del forte impatto. La sorellina di poche settimane invece è sopravvissuta perché si trovava in un’altra stanza. Lei e la madre sono state portate in ospedale, mentre non è chiaro se il padre fosse in casa al momento della catastrofe.

