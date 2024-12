Al Bologna non basta un super Dominguez: un rosso e un’autorete aiutano l’Hellas ad espugnare il Dall’Ara

Bologna-Hellas Verona 2-3, rossoblu generosi ma sfortunati: prima il rosso a Pobega, poi l’autorete di Castro fanno gioire i gialloblu di Zanetti. L’Hellas Verona firma un’impresa clamorosa al Dall’Ara, superando il Bologna in un match ricco di emozioni e colpi di scena. I felsinei, nonostante una buona prestazione, si ritrovano a recriminare per un risultato che li vede uscire sconfitti contro ogni pronostico.

Dominguez illude, il Verona risponde con un uno-due micidiale

Il primo tempo regala spettacolo. Al 20′, il Bologna trova il vantaggio con Benjamin Dominguez, bravo a capitalizzare un pallone in area e battere Montipò con un destro preciso. I padroni di casa sfiorano subito il raddoppio con Odgaard, il cui tiro si infrange sul palo, ma la reazione del Verona è devastante. Al 38′, un grave errore in disimpegno di Lucumì consente a Tengstedt di rubare palla e servire Sarr, che a tu per tu con Skorupski non sbaglia per l’1-1. Poco prima dell’intervallo, ancora Tengstedt si rende protagonista: raccoglie una sponda e con un esterno destro perfetto batte Skorupski, completando la rimonta scaligera.

L’espulsione di Pobega, il pareggio e il gol della vittoria del Verona

La ripresa inizia con un episodio controverso: Tommaso Pobega viene espulso per una sbracciata a palla lontana, un episodio che il direttore di gara giudica da rosso diretto nonostante i dubbi lasciati dalle immagini. Nonostante l’inferiorità numerica, il Bologna trova il momentaneo pareggio. Al 63′, su una punizione di Odgaard che si stampa sul palo, Dominguez è il più lesto a ribadire in rete, firmando la doppietta personale e riportando la gara sul 2-2.

Nel finale, però, la beffa per i rossoblù: un’autorete sfortunata di Castro sugli sviluppi di un’azione confusa regala il definitivo 3-2 al Verona, che si porta a casa tre punti preziosi. Per il Bologna una sconfitta difficile da digerire, segnata da episodi sfortunati e dalla generosità non premiata. L’Hellas Verona, invece, festeggia un successo fondamentale per la lotta salvezza, dimostrando carattere e capacità di sfruttare le occasioni decisive.

