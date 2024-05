Varie. Una giovane 24enne ha chiamato il 112 dicendo di essere caduta nel bosco a Casnigo, in Val Seriana. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno fatto una scoperta sconvolgente. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa terribile vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Folle incidente ai campionati di ciclismo: il video mette i brividi

Leggi anche: Schianto tremendo sulla statale: ci sono morti e feriti

24enne chiama il 112: poi la scoperta choc

Una giovane 24enne ha contattato il 112 segnalando di essere caduta in un bosco. La telefonata di emergenza è giunta dal boschetto di Casnigo, in provincia di Bergamo. Tuttavia, quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno fatto una scoperta sconcertante: non si trattava di un incidente come inizialmente ipotizzato. La protagonista di questa vicenda è una giovane ucraina di 24 anni, ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il mistero dietro alla chiamata al 112

Ieri, domenica, 12 maggio 2024, poco prima di mezzogiorno, una chiamata di emergenza ha raggiunto il 112 dalla zona boschiva di Casnigo, situata in Val Seriana. Le autorità, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino, sono state prontamente allertate, presumendo che si trattasse di un’escursionista ferita. Sul posto sono giunte automedica, ambulanza e elisoccorso. Tuttavia, una volta trovata la donna, è emerso che la sua chiamata al 112 nascondeva una richiesta di aiuto di natura diversa da quanto inizialmente ipotizzato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva