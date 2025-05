“Aiuto, papà ha ucciso mamma”: la chiamata al 118 della figlia di 10 anni e si scopre tutto

Settala – Una chiamata alle emergenze che ha lasciato tutti senza parole è stata fatta poco dopo le 22. Una bambina di dieci anni, con voce tremante ma risoluta, ha contattato il 118, dichiarando: “Venite subito, papà ha ucciso la mamma”. La giovane, con un coraggio sorprendente, ha trovato la forza di cercare aiuto nel momento più difficile della sua vita. I carabinieri di San Donato Milanese si sono recati immediatamente in via Cerca, dove hanno incontrato la bambina che usciva dall’edificio, seguita dal padre, un uomo di 50 anni di origine marocchina, in evidente stato di alterazione.

La scena raccapricciante

Raggiunto il terzo piano, i militari hanno trovato la madre, una donna di 43 anni, priva di vita e con il corpo segnato da molteplici ferite da taglio. Il padre è stato immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio aggravato e trasferito al carcere di San Vittore.

La scena che si è presentata davanti agli inquirenti era agghiacciante: sangue ovunque, l’appartamento nel caos, e il silenzio pesante che segue un atto così brutale. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica dell’omicidio, cercando di capire se ci fossero segnali premonitori, litigi frequenti o segnalazioni precedenti di violenza domestica.

