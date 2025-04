“Affari Tuoi”, la partita di Ivan finisce malissimo: la moglie travolta dalle critiche

È stata una puntata carica di tensione e colpi di scena quella andata in onda ieri, giovedì 10 aprile 2025, su Rai 1 ad Affari Tuoi. Il protagonista della serata è stato Ivan, ottico di professione, che ha giocato in compagnia della moglie Ornella, avvocata penalista. La coppia ha portato in gara il pacco numero 2, e sin dalle prime battute la partita sembrava promettere bene, con alcuni pacchi “pesanti” eliminati subito: 30mila, 15mila e 10mila euro. Poi però è scoppiata la polemica a causa delle parole della moglie di Ivan. Cos’ha detto? (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, la partita di Ivan

La prima offerta del dottore, come da tradizione, è arrivata presto: 39mila euro, ma Ivan ha deciso di proseguire fiducioso. Quando la situazione si è fatta più interessante, con diversi pacchi rossi ancora in gioco e solo tre blu rimasti, è arrivata un'offerta allettante: 50mila euro. Tuttavia, Ivan ha rifiutato anche questa, spiegando: "Il dottore è bravo, ma questo è il più piccolo dei pacchi rossi che abbiamo in questo momento a disposizione". Una scelta coraggiosa, che si è rivelata però poco fortunata.

Il colpo di scena: l’eliminazione dei 300mila euro

Col passare dei minuti, il campo si è ristretto e la tensione è salita. Quando Ivan si è ritrovato con solo quattro pacchi, due blu da 50 e 500 euro, e due rossi da 75mila e 300mila, ha rifiutato un’altra offerta, da 35mila euro. Il momento cruciale è arrivato subito dopo, con l’eliminazione del pacco da 300mila euro, il premio più ambito del gioco. A quel punto, il dottore ha proposto il cambio e Ivan ha accettato, scambiando il pacco 2 con il pacco 1.

