“Affari Tuoi”, Matteo accetta l’offerta poi la beffa: finisce male per lui

Nella puntata di ieri domenica 3 novembre di Affari Tuoi, ad aprire i pacchi in rappresentanza della Liguria, il trentenne Matteo Antonelli accompagnato dalla nonna Adriana e dalla mamma Cristina. Il concorrente, soprannominato Ben Affleck da Stefano De Martino, gioca con il pacco numero 16. Una partita ricca di emozioni e colpi di scena soprattutto nella parte finale.

La partita di Matteo

Matteo è stato il pacchista che ha sfidato il dottore nell’ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, domenica 3 novembre. Il concorrente della Liguria – soprannominato Ben Affleck da Stefano De Martino – ha esordito presentandosi: “Lavoro a Milano, faccio su e giù. Quando vado a Milano sono ospite di una persona importante, mia nonna Adriana“. Matteo ha giocato con la nonna, un’ex maestra delle elementari: “Insegnavo tutte le materie e adesso do ripetizioni ai figli dei miei ex alunni ma solo a quelli simpatici“, ha raccontato la signora. Con il numero 16, cambiato a metà partita con il 17 (numero suggeritogli dal fratello), il giocatore ha rifiutato per due volte l’offerta di 39 mila euro, quella di 45 mila e poi nuovamente un bis da 50 mila che, alla fine, ha accettato. Avrà fatto bene, dal momento che è arrivato alla fine con il pacco da 10mila euro e quello da 300mila?

