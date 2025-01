“Affari Tuoi”, chi sono i gemelli Andrea e Alessandro

Il celebre game show di Rai 1, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, continua a stupire il pubblico con novità e sorprese. Tra ascolti record e una conduzione carismatica, il programma ha recentemente accolto due nuovi protagonisti che rappresentano la Sardegna. Dal 10 gennaio 2025, infatti, dietro il bancone della regione sarda troviamo Andrea e Alessandro che stanno già conquistando i telespettatori.

Chi sono i gemelli Andrea e Alessandro

Alessandro e Andrea Simula, fratelli gemelli di 27 anni, sono originari di Uri, un piccolo comune in provincia di Sassari. La loro presenza nel programma non è passata inosservata, grazie al loro aspetto fisico imponente e alla naturale simpatia che li contraddistingue. Alessandro è un carabiniere, mentre Andrea lavora come poliziotto, e insieme rappresentano un mix perfetto di fascino e professionalità.

Il loro debutto nel programma è avvenuto nella puntata del 10 gennaio, i gemelli hanno fatto il loro ingresso ufficiale nel cast di Affari Tuoi, sostituendo il precedente rappresentante della Sardegna. Durante la loro presentazione, Stefano De Martino li ha accolti con parole incoraggianti: “Ci darete grandi soddisfazioni“. I due ragazzi, con i loro sorrisi spontanei e la personalità solare, hanno immediatamente conquistato il pubblico, attirando particolare attenzione dalle telespettatrici e dai fan sui social media.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva