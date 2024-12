Nella puntata di ieri sera di “Affari Tuoi” è stato presentato un nuovo pacchista: si chiama Alec Magni e rappresenterà la regione Emilia Romagna. Nel corso della puntata è stata fatta un’incredibile scoperta sul nuovo concorrente del famoso gioco televisivo. (Continua…)

Screenshot

“Affari tuoi”, cos’è successo nella puntata di ieri

Ieri sera, mercoledì 4 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di “Affari tuoi”, gioco televisivo a premi in onda in access prime time su Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. In studio ha giocato Erica per la regione Campania. La concorrente si è fatta accompagnare in studio dal marito Andrea. La sorte le ha assegnato il pacco numero 3 ed è riuscita a vincere 30mila euro, accettando l’offerta del Dottore. Nel suo pacco, infatti, c’erano solo 200 euro. Nel corso della puntata è stato presentato anche il nuovo pacchista dell’Emilia Romagna, Alec Magni Baraldi, ed è stata fatta un’incredibile scoperta su di lui. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)