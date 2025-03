Un aereo ha preso fuoco mentre era parcheggiato con i passeggeri a bordo, che sono stati costretti ad evacuare. La notizia è stata riportata dai media locali. Le autorità hanno annunciato che indagheranno sull’accaduto. Dalle prime indiscrezioni, però, sembrerebbe che ad aver presto fuoco sarebbe stato il motore. Per fortuna l’incidente non ha causato feriti, ma solo tanta paura per le persone che erano presenti in quel momento. (Continua…)

Un terribile incidente ha visto coinvolto un aereo mentre era parcheggiato. Il velivolo ha preso fuoco all'improvviso ed ha costretto i passeggeri ad evacuare. La notizia è stata riportata dai media americani, i quali hanno aggiunto che al momento non sono riportati feriti nell'incidente. Il volo dell'aereo sarebbe stato deviato a causa di un'imprecisata vibrazione del motore e quando sarebbe atterrato proprio il motore avrebbe preso fuoco. Le autorità hanno annunciato che indagheranno sull'accaduto per capire cosa sia successo.