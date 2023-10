Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, ha smentito le accuse di stalking lanciate da Fabrizio Corona e ha annunciato di aver dato mandato ai suoi legali per querelare l’ex re dei paparazzi. Corona, tramite il suo sito Dillinger News, aveva affermato che il centrocampista giallorosso era stato denunciato da una escort rumena per averla perseguitata con messaggi e telefonate.

Pellegrini ha reagito con una storia su Instagram, in cui ha definito le notizie riportate da Corona come “ovvie sciocchezze” e ha espresso la sua delusione per aver dovuto sprecare tempo “tre minuti della mia vita” per leggere l’articolo. Il giocatore ha poi dichiarato di avere cose più importanti a cui pensare, come la nascita del suo terzo figlio, e ha chiesto alle autorità competenti di intervenire per proteggere le persone per bene. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lorenzo Pellegrini e Romelu Lukaku festeggiano dopo il gol del 2-0 contro il Frosinone. (Photo by Silvia Lore/Getty Images)

L’accusa di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha accusato il capitano giallorosso di aver ricevuto cinque denunce per stalking da aprile 2023 ad oggi da parte di una escort rumena. Lo studio legale che tutela la ragazza avrebbe, afferma Corona, richiesto l’attivazione del protocollo che consente indagini in casi particolarmente gravi di violenza.

Pellegrini è uno dei leader della Roma e della Nazionale italiana. Il 25enne romano è cresciuto nel settore giovanile giallorosso e ha esordito in prima squadra nel 2015. Dopo una stagione in prestito al Sassuolo, è tornato alla Roma nel 2017. Da allora ha collezionato 246 presenze totalizzando anche 45 gol in tutte le competizioni disputate con la maglia giallorossa. Con la Nazionale Pellegrini ha vinto gli Europei 2020, pur non scendendo in campo a causa di un infortunio avvenuto poco prima dell’inizio della competizione.