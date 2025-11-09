49ers-Rams: statistiche e quote aggiornate per il big match NFL

Il grande appuntamento della NFL andrà in scena domenica 9 novembre, con kick off alle ore 22:25 al Levi’s Stadium, dove si sfideranno i San Francisco 49ers e i Los Angeles Rams. Si tratta di un match chiave per la NFC West, con i 49ers che cercano di consolidare la loro posizione e i Rams pronti a mettere pressione in classifica. Lo scontro fra la prima e la sesta forza del girone promette spettacolo e, come sempre, numeri interessanti dal punto di vista delle statistiche e delle quote offerte dai principali operatori.

49ers e Rams: la rivalità prosegue in NFC West

Il confronto tra San Francisco 49ers e Los Angeles Rams rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della stagione NFL, soprattutto per il peso che questa partita ha nella corsa al vertice della NFC West. I 49ers, allenati da coach Shanahan, arrivano a questa sfida con un record di 6 vittorie e 3 sconfitte, ma sono attualmente terzi nella divisione, riflesso di una competizione particolarmente serrata. Nonostante la qualità della rosa, la squadra della Baia fatica a trovare continuità, senza essere riuscita ad ottenere due vittorie consecutive se non nelle prime due settimane di campionato.

Dall’altra parte, i Rams guidati da coach McVay presentano un bilancio di 6-2 e vantano il miglior attacco sui passaggi della lega. I gialloblu stanno vivendo un ottimo periodo di forma, con tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con un netto 34-10 contro i Saints al SoFi Stadium. Le due squadre si sono già affrontate nella week 5, con vittoria dei 49ers per 26-23, segnale di un equilibrio che promette un nuovo confronto serrato.

Analisi delle statistiche: rendimento e protagonisti

Ecco alcuni dati chiave che caratterizzano 49ers e Rams in questa stagione:

49ers : 6 vittorie e 3 sconfitte, terzo posto nella NFC West .

: 6 vittorie e 3 sconfitte, terzo posto nella . Ultima partita: vittoria per 34-24 contro i New York Giants .

. Rams : 6 vittorie e 2 sconfitte, miglior attacco sui passaggi.

: 6 vittorie e 2 sconfitte, miglior attacco sui passaggi. Ultima partita: successo per 34-10 contro i Saints .

. Precedente stagionale: vittoria dei 49ers per 26-23 nella week 5.

Le statistiche individuali mettono in risalto i quarterback: con l’assenza di Purdy, i 49ers si affidano ormai stabilmente a Mac Jones, che ha collezionato finora 10 touchdown pass e 5 intercetti. Per i Rams, Matt Stafford è protagonista con 21 touchdown su passaggio, 6 su corsa e soltanto 2 intercetti in otto partite, dati che testimoniano la sua efficacia e regolarità.

Quote principali per il big match del Levi’s Stadium

Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida. Il successo dei 49ers viene generalmente quotato leggermente inferiore rispetto a quello dei Rams, segno di una maggiore fiducia da parte degli operatori nella squadra di casa, anche in virtù del recente successo nello scontro diretto. Le opzioni più interessanti riguardano:

Vittoria 49ers : quota che oscilla tra 1.80 e 1.90.

: quota che oscilla tra 1.80 e 1.90. Vittoria Rams : quota tra 2.00 e 2.10.

: quota tra 2.00 e 2.10. Totale punti (Over/Under 48,5): entrambe le scelte proposte a quota simile, segno che ci si attende una gara aperta.

La presenza di attacchi prolifici e di difese che hanno alternato prove solide a momenti di difficoltà suggerisce che il mercato dei touchdown potrebbe essere particolarmente dinamico, anche considerando le prestazioni individuali dei quarterback.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Analizzando i dati delle ultime stagioni emergono alcune tendenze interessanti:

I Rams hanno vinto tre partite consecutive, segnando almeno 30 punti in ciascuna occasione.

hanno vinto tre partite consecutive, segnando almeno 30 punti in ciascuna occasione. I 49ers non hanno mai ottenuto due vittorie consecutive dopo le prime due settimane della regular season.

non hanno mai ottenuto due vittorie consecutive dopo le prime due settimane della regular season. Nei precedenti più recenti tra le due squadre, spesso la sfida si è risolta con uno scarto inferiore a un touchdown.

Entrambe le squadre hanno segnato almeno 24 punti nelle ultime due partite disputate.

Queste statistiche indicano un confronto potenzialmente molto equilibrato, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza anche in termini di numeri e risultati parziali.

In conclusione, il match tra San Francisco 49ers e Los Angeles Rams si preannuncia ricco di spunti sia per gli appassionati di NFL che per chi segue con attenzione statistiche e quote. Le due squadre arrivano al confronto in buona forma, con numeri importanti e tanta voglia di confermarsi nella corsa ai playoff. Il quadro statistico e le valutazioni dei bookmaker sottolineano l’incertezza e l’attesa per una delle partite più interessanti della settimana.