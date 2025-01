Home | “Pensavo fosse stress”: a 20 anni le viene diagnosticato un tumore, i tre sintomi da non sottovalutare

Non si è mai pronti ad affrontare un tumore, soprattutto a 20 anni, quando si ha ancora tutta la vita davanti. A questa ragazza, quando i dottori le hanno spiegato che aveva un tumore maligno al sangue, il mondo sembrava essersi fermato. E pensare che fino a poco tempo prima aveva sottovalutato i suoi sintomi, attribuendoli allo stress. (Continua…)

Georgie Swallow, a 20 anni le viene diagnosticato un tumore

La storia di Georgie Swallow, ventenne originaria del Regno Unito, ha lasciato tutti a bocca aperta. Da tempo aveva alcuni sintomi che aveva trascurato, attribuendoli al forte stress. Dopo accurati test, però, ha scoperto di avere un tumore maligno al sangue. Il mondo l’è caduto addosso, Georgie non riusciva a crederci. La giovane, però, ha dovuto rimboccarsi le maniche ed affrontare il male a viso aperto. Oggi spiega come sia importante non trascurare alcun sintomo, soprattutto quelli che ha accusato lei. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)