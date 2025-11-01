Zaniolo non si ferma più: gran gol, e l’Udinese batte l’Atalanta

Il fattore Zaniolo colpisce ancora. L’Udinese si impone 1-0 sull’Atalanta al Bluenergy Stadium e ritrova una vittoria pesante che vale il sorpasso in classifica e crea seri problemi ai nerazzurri, ormai a sei gare senza successi in Serie A. Juric, ancora imbattuto fino a oggi, lascia per la prima volta la scena all’avversario, mentre Runjaic può finalmente esultare per una prestazione solida e coraggiosa.

La svolta arriva al 40’ del primo tempo: Kamara trova un perfetto passaggio arretrato e Zaniolo, con un gran tiro tagliato, batte Carnesecchi da posizione centrale. È il secondo gol consecutivo in campionato per il numero 10 friulano, che conferma di essere tornato ai suoi migliori livelli e di poter cambiare il volto della squadra. L’Udinese, già più brillante nei primi minuti con Atta e Karlstrom in evidenza, legittima il vantaggio con una serie di occasioni ben costruite.

L’Atalanta si accende a tratti, ma non punge. Un gol di Sulemana viene annullato al 24’ per fuorigioco di Zappacosta, poi la squadra di Juric si affida a Scamacca e Zalewski senza però mai trovare profondità. Nel secondo tempo arrivano i cambi: dentro Krstovic, Lookman e De Ketelaere, ma la Dea resta prevedibile e soffre la compattezza dei bianconeri, ben guidati in mezzo da Karlstrom e protetti dalle uscite sicure di Okoye.

Runjaic azzecca tutte le mosse: chiede ai suoi uomini di giocare negli spazi, poi inserisce Bayo e Piotrowski per dare freschezza e tenere alto il pressing. L’Udinese controlla, concede poco e rischia solo su un gran tiro al volo di Bellanova nel finale, ma Atta respinge quasi sulla linea.

L’Atalanta conferma il suo momento complicato, nonostante la buona gara disputata con il Milan di Allegri: sei partite senza vittorie, un attacco che segna col contagocce e una manovra che sembra aver perso brillantezza.

Con questa vittoria, i friulani si rilanciano nella parte medio-alta della classifica, trascinati da uno Zaniolo che sta ritrovando fiducia, gol e che si candida per un prossimo ritorno in Nazionale. A Udine, per la prima volta dopo settimane, si torna a sorridere.

