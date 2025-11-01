Balotelli durissimo su Vieira, “rivincita” sui social: “Il karma è una…”

Mario Balotelli non dimentica. E quando Patrick Vieira si dimette dalla panchina del Genoa, l’attaccante sceglie i social per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Su Instagram, l’ex centravanti rossoblù ha scritto: “Karma is a b****. Dio vede e provvede”, un messaggio che lascia poco spazio all’interpretazione.

Il feeling tra i due non era mai davvero esistito. Balotelli era arrivato al Grifone sotto la gestione di Alberto Gilardino, ma con l’arrivo del tecnico francese era finito rapidamente ai margini del gruppo. Le tensioni, in realtà, risalivano già all’esperienza comune al Nizza, dove il loro rapporto si era incrinato al punto da spingere l’attaccante a lasciare il club.

Nel suo lungo messaggio social, Balotelli ha voluto anche difendere chi, a suo dire, aveva costruito il vero spirito genoano. “Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente che il club meriti di stare in alto”, ha scritto Super Mario.

Poi l’affondo diretto a Vieira, citato insieme ad Alberto Zangrillo e Gilardino: “Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso, è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione”.

Il post si chiude con un messaggio di attaccamento ai colori rossoblù: “Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora”.

Con questa nuova frecciata a Vieira, Balotelli si prende una sorta di rivincita personale, chiudendo simbolicamente un capitolo amaro della sua carriera, ma confermando anche, come spesso accade, che il suo rapporto con il calcio non sarà mai privo di scintille.

