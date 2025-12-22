Yildiz, la Juventus coccola il talento ma il rinnovo resta in stand-by

La Juventus si muove con cautela sul futuro di Kenan Yildiz, giovane talento turco che ha già conquistato critica e tifosi bianconeri. Nonostante l’entusiasmo e i gesti di fiducia di Spalletti, il rinnovo contrattuale resta fermo, alimentando dubbi sul lungo termine e possibili inserimenti di club stranieri.

Il nodo principale riguarda l’economico. Yildiz guadagna attualmente meno di 1,7 milioni a stagione, una cifra lontana dai top della Juve come David, che percepisce 6 milioni. L’entourage del giocatore chiede tra i 5 e i 6 milioni, mentre l’offerta del club si avvicina, ma comprende numerosi bonus e non soddisfa completamente le richieste.

Lo stallo contrattuale potrebbe aprire la porta a club europei interessati a convincere il giovane talento con proposte fuori mercato. Oltre all’aspetto economico, la priorità di Yildiz è giocare in una squadra competitiva in Italia e in Europa.

La Juve sta ancora costruendo il progetto tecnico, e il ragazzo ha chiesto tempo per valutare le garanzie sul futuro della squadra. Finora il dialogo con il club è rimasto sereno e costruttivo, senza conflitti, ma la decisione definitiva sarà presa in funzione dei risultati sul campo.

L’allenatore napoletano ha coccolato il talento turco, lavorando sul potenziale e sull’autostima. Yildiz riceve consigli non solo dall’allenatore, ma anche dal suo idolo Del Piero, con cui mantiene contatti frequenti. La fiducia e la cura tecnica finora hanno dato risultati positivi, ma il futuro del ragazzo alla Juventus resta aperto, con il rinnovo ancora in sospeso e la prospettiva di sfide importanti da affrontare prima di definire il percorso definitivo.

