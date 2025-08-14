Finisce agli ottavi di finale l’avventura di Lucia Bronzetti al WTA 1000 di Cincinnati. Sul cemento americano, la romagnola si è arresa per la terza volta in carriera – su tre confronti diretti – alla numero 2 del mondo Coco Gauff, che si è imposta 6-2 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. L’americana accede così ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova.

Primo set a senso unico

Nel primo parziale, dopo aver recuperato un break di svantaggio in avvio, Bronzetti ha ceduto due turni di servizio consecutivi, permettendo a una Gauff solida e incisiva di prendere il largo. L’americana ha chiuso rapidamente il set con il punteggio di 6-2, sfruttando al meglio la sua potenza da fondo e la precisione al servizio.

Secondo set più equilibrato

La seconda frazione è stata decisamente più combattuta. Gauff ha abbassato leggermente il livello, soprattutto al servizio e con il dritto, e Bronzetti ne ha approfittato per sciogliersi e giocare con maggiore aggressività. Dopo break e controbreak iniziali, la romagnola ha avuto nel quinto game una palla break per passare avanti, non concretizzata.

Si è arrivati così al decimo gioco in perfetta parità, ma proprio lì Bronzetti ha commesso due doppi falli che hanno spianato la strada a Gauff, brava a chiudere subito sul 6-4.

Bilancio positivo per Bronzetti

Nonostante la sconfitta, per Bronzetti resta un torneo positivo, con segnali incoraggianti di crescita. Dopo le difficoltà della prima parte del 2025, la sensazione è che la romagnola abbia ritrovato fiducia e continuità, confermando i progressi già intravisti a partire da Wimbledon.

