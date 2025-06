Whatsapp, cosa vuol dire il nuovo messaggio arrivato a tutti: a cosa fare attenzione – Da qualche tempo, sempre più utenti stanno ricevendo notifiche direttamente dall’account ufficiale di WhatsApp. No, non si tratta di spam o truffe. L’app di messaggistica più usata al mondo sta semplicemente comunicando nuove funzionalità per la sicurezza degli account. Un cambiamento importante, in un’epoca in cui proteggere i propri dati è una priorità.

Dalla protezione con PIN all’e-mail di recupero

Il primo avviso è arrivato qualche settimana fa: WhatsApp ha introdotto la possibilità di proteggere le chat con un PIN di sicurezza, una misura extra per evitare accessi non autorizzati. Ora è la volta di un’altra novità: la possibilità di collegare un indirizzo e-mail al proprio account. A molti utenti è arrivato un messaggio che spiega la funzione, accompagnato da un breve video illustrativo.

Sì, il messaggio è autentico: ecco come riconoscerlo

È lecito avere dei dubbi. I tentativi di phishing sono sempre più sofisticati, e ogni nuovo messaggio fa alzare le antenne. Ma in questo caso possiamo stare tranquilli: il messaggio è autentico. Ci sono tutti gli elementi per riconoscerlo:

È inviato da WhatsApp ufficiale , con spunta blu di verifica accanto al nome.

, con accanto al nome. La descrizione dell’account dice chiaramente “Account ufficiale di WhatsApp” .

. Non vengono mai richiesti dati sensibili.

È lo stesso account da cui in passato erano arrivati aggiornamenti ufficiali, come nel caso Paragon.

