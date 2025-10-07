Vuoi vincere un milione di dollari? Fa un punto contro Alcaraz: la strana sfida che viene dall’Australia

Giocare contro Carlos Alcaraz e vincere un milione di dollari con un solo “15”: gli australiani hanno fama di avere un certo gusto per le iniziative insolite, e il Million Dollar 1 Point Slam ne è un esempio lampante. Un torneo dove basta un singolo punto per avanzare, sfidare il numero 1 al mondo e magari portarsi a casa una cifra da sogno: un’idea che farà battere forte il cuore a chi riuscirà a partecipare. Non è uno scherzo, è il tennis “per tutti2 in versione adrenalina pura!

Il concetto è semplice ma rivoluzionario: il torneo si gioca nella settimana che precede gli Australian Open 2026, e ogni match si decide con un solo punto. Chi lo vince passa al turno successivo, fino alla finale alla Rod Laver Arena. Non serve vincere set o giochi, basta essere il primo a conquistare quel singolo punto.

La formula di qualificazione è aperta a tutti: ventidue tennisti professionisti e dieci dilettanti provenienti da ogni zona dell’Australia accederanno alla fase finale dopo una serie di tornei preliminari. Per aggiungere un pizzico di divertimento, chi serve o riceve viene deciso con il classico gioco di “carta, sasso o forbici”, rendendo il torneo ancor più imprevedibile e spettacolare.

Alcaraz, perdendo un punto farà ricco il suo avversario

Al centro dell’attenzione ci sarà Carlos Alcaraz, numero 1 ATP, pronto a misurarsi in sfide al singolo punto contro chiunque riuscirà a raggiungerlo. Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, ha anticipato che altri grandi nomi del tennis saranno presenti, aumentando l’attrattiva per professionisti e appassionati: “Un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararsi a gennaio”.

Con un solo punto in palio, la tensione e l’adrenalina saranno al massimo: chi vincerà, non solo passerà il turno, ma se sarà molto bravo e fortunato potrà portarsi a casa 1 milione di dollari e l’onore di battere il numero 1 del mondo. Una sfida che trasforma il tennis in un gioco quasi cinematografico, e che promette di restare nella storia dello sport.

