Vittorio Sgarbi, la notizia dall’ospedale è appena arrivata: cosa succede

Vittorio Sgarbi da qualche tempo è ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di una forte depressione. Il noto critico d'arte, abituato a vivere ogni esperienza con grande intensità, si è trovato a fare i conti con una fragilità che non aveva mai conosciuto in modo così profondo. La depressione lo ha colpito duramente, togliendogli quella vitalità che da sempre lo ha contraddistinto. Il momento difficile che sta attraversando mostra un lato più umano e vulnerabile di Sgarbi, lontano dall'immagine pubblica di personaggio combattivo e polemico. È il ritratto di un uomo che affronta con sincerità e fatica i propri limiti e i propri errori. Come sta Vittorio Sgarbi?

Vittorio Sgarbi dimesso dall’ospedale

Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo un periodo di degenza dovuto a un grave episodio di depressione. La sua condizione è stata descritta come complessa e ha richiesto cure specifiche e un supporto costante. Fonti come MowMag e Virgilio riportano che Vittorio Sgarbi ha lasciato l'ospedale alcuni giorni fa. Ora è seguito attentamente nella sua abitazione dalla compagna Sabrina Colle e dalla sorella Elisabetta Sgarbi, nota editrice di La Nave di Teseo.

Come sta Vittorio Sgarbi

Le condizioni di Sgarbi stanno mostrando segni di miglioramento, anche se il percorso verso un completo recupero appare ancora lungo, secondo le fonti. Un segnale positivo è che ha iniziato a “mangiare da solo”, indicando un graduale ritorno alla normalità. Durante l’intero periodo di ricovero, Sabrina Colle è stata costantemente al suo fianco, fornendo il supporto necessario. Anche la sorella Elisabetta Sgarbi ha garantito una presenza continua, sottolineando il forte legame familiare che lo circonda.

