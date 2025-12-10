Virtus-Hapoel Tel Aviv: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv si affrontano venerdì 12 dicembre alle ore 20.30 presso il PalaDozza per la 15ª giornata di Eurolega. Questa sfida promette grande equilibrio e interesse, con i bolognesi chiamati a confermare la loro solidità contro la capolista israeliana in un clima che si preannuncia carico di tensione sia sul parquet che sugli spalti.
Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: una sfida dal grande equilibrio
Alla vigilia del match, Virtus Bologna si presenta reduce da un percorso europeo piuttosto altalenante. La squadra bolognese, infatti, ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Eurolega, dimostrando sia capacità di reazione che qualche difficoltà di continuità. Attualmente si trova all’11° posto in classifica a pari merito con Olimpia Milano, con un bilancio perfettamente equilibrato di sette vittorie e sette sconfitte.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Dall’altra parte, Hapoel Tel Aviv si conferma formazione solida e competitiva: il suo cammino stagionale si compone di dieci vittorie e quattro sconfitte, con alcune incertezze emerse solo nelle ultime settimane. La squadra israeliana arriva a Bologna con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e confermare la propria forza anche lontano da casa. Da sottolineare come, nella recente vittoria contro Lyon Villeurbanne, siano emerse alcune vulnerabilità nella gestione dei contropiedi e nei secondi tiri, aspetti che la Virtus dovrà cercare di sfruttare.
Statistiche a confronto: andamento, precedenti e rendimento
- Virtus Bologna: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare europee
- Attualmente 11ª in classifica, a pari punti con Olimpia Milano
- Bilancio stagione Eurolega: 7 vittorie, 7 sconfitte
- Hapoel Tel Aviv: 10 vittorie, 4 sconfitte in stagione
- Capolista, ma con 2 sconfitte nelle ultime 5 partite
Le due squadre si trovano dunque con motivazioni e percorsi differenti. Virtus dovrà puntare su solidità difensiva e gestione dei momenti decisivi, mentre Hapoel farà leva su una maggiore continuità nel rendimento stagionale, pur con qualche recente segnale di calo.
Le quote principali per Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv
Le principali agenzie di scommesse online presentano una situazione di sostanziale equilibrio:
|Esito
|Quota
|Vittoria Virtus Bologna
|2.10
|Vittoria Hapoel Tel Aviv
|1.65
Il leggero favore per la formazione israeliana si riflette in una quota inferiore, ma il distacco non è tale da escludere sorprese. Le quote evidenziano come la sfida sia aperta e potenzialmente combattuta fino agli ultimi minuti.
Curiosità numeriche e tendenze: cosa dicono i dati
- Virtus Bologna ha mantenuto risultati alterni, ma spesso riesce a mettere in difficoltà avversarie di livello superiore.
- Hapoel Tel Aviv ha mostrato qualche difficoltà in trasferta nelle ultime uscite, specialmente nel controllo dei rimbalzi e nella gestione del ritmo.
- In casa, la Virtus ha spesso capitalizzato la spinta del pubblico, elemento che potrebbe risultare decisivo anche in questa occasione.
Non mancano fattori esterni che potrebbero influire sull’andamento della gara: sono state annunciate manifestazioni di protesta nei pressi del PalaDozza, richiedendo massima concentrazione e nervi saldi da parte della squadra di casa.
In sintesi, la sfida tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv si preannuncia equilibrata e ricca di spunti statistici e tecnici. Il confronto tra una squadra in cerca di continuità e una capolista determinata a confermarsi ai vertici di Eurolega renderà il match particolarmente interessante sia per gli appassionati di basket che per chi segue le dinamiche delle quote sportive.