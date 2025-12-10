Virtus-Hapoel Tel Aviv: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv si affrontano venerdì 12 dicembre alle ore 20.30 presso il PalaDozza per la 15ª giornata di Eurolega. Questa sfida promette grande equilibrio e interesse, con i bolognesi chiamati a confermare la loro solidità contro la capolista israeliana in un clima che si preannuncia carico di tensione sia sul parquet che sugli spalti.

Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: una sfida dal grande equilibrio

Alla vigilia del match, Virtus Bologna si presenta reduce da un percorso europeo piuttosto altalenante. La squadra bolognese, infatti, ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Eurolega, dimostrando sia capacità di reazione che qualche difficoltà di continuità. Attualmente si trova all’11° posto in classifica a pari merito con Olimpia Milano, con un bilancio perfettamente equilibrato di sette vittorie e sette sconfitte.

Dall’altra parte, Hapoel Tel Aviv si conferma formazione solida e competitiva: il suo cammino stagionale si compone di dieci vittorie e quattro sconfitte, con alcune incertezze emerse solo nelle ultime settimane. La squadra israeliana arriva a Bologna con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e confermare la propria forza anche lontano da casa. Da sottolineare come, nella recente vittoria contro Lyon Villeurbanne, siano emerse alcune vulnerabilità nella gestione dei contropiedi e nei secondi tiri, aspetti che la Virtus dovrà cercare di sfruttare.

Statistiche a confronto: andamento, precedenti e rendimento

Virtus Bologna : 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare europee

: 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare europee Attualmente 11ª in classifica, a pari punti con Olimpia Milano

Bilancio stagione Eurolega : 7 vittorie, 7 sconfitte

: 7 vittorie, 7 sconfitte Hapoel Tel Aviv : 10 vittorie, 4 sconfitte in stagione

: 10 vittorie, 4 sconfitte in stagione Capolista, ma con 2 sconfitte nelle ultime 5 partite

Le due squadre si trovano dunque con motivazioni e percorsi differenti. Virtus dovrà puntare su solidità difensiva e gestione dei momenti decisivi, mentre Hapoel farà leva su una maggiore continuità nel rendimento stagionale, pur con qualche recente segnale di calo.

Le quote principali per Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

Le principali agenzie di scommesse online presentano una situazione di sostanziale equilibrio:

Esito Quota Vittoria Virtus Bologna 2.10 Vittoria Hapoel Tel Aviv 1.65

Il leggero favore per la formazione israeliana si riflette in una quota inferiore, ma il distacco non è tale da escludere sorprese. Le quote evidenziano come la sfida sia aperta e potenzialmente combattuta fino agli ultimi minuti.

Curiosità numeriche e tendenze: cosa dicono i dati

Virtus Bologna ha mantenuto risultati alterni, ma spesso riesce a mettere in difficoltà avversarie di livello superiore.

ha mantenuto risultati alterni, ma spesso riesce a mettere in difficoltà avversarie di livello superiore. Hapoel Tel Aviv ha mostrato qualche difficoltà in trasferta nelle ultime uscite, specialmente nel controllo dei rimbalzi e nella gestione del ritmo.

ha mostrato qualche difficoltà in trasferta nelle ultime uscite, specialmente nel controllo dei rimbalzi e nella gestione del ritmo. In casa, la Virtus ha spesso capitalizzato la spinta del pubblico, elemento che potrebbe risultare decisivo anche in questa occasione.

Non mancano fattori esterni che potrebbero influire sull’andamento della gara: sono state annunciate manifestazioni di protesta nei pressi del PalaDozza, richiedendo massima concentrazione e nervi saldi da parte della squadra di casa.

In sintesi, la sfida tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv si preannuncia equilibrata e ricca di spunti statistici e tecnici. Il confronto tra una squadra in cerca di continuità e una capolista determinata a confermarsi ai vertici di Eurolega renderà il match particolarmente interessante sia per gli appassionati di basket che per chi segue le dinamiche delle quote sportive.