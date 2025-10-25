Virtus Entella-Pescara: statistiche e quote aggiornate Serie B

La nona giornata del campionato di Serie B 2025-2026 propone una sfida di grande interesse per la zona salvezza: sabato 25 ottobre, alle ore 15:00, allo Stadio Comunale di Chiavari si affrontano Virtus Entella e Pescara. L’incontro mette di fronte due squadre alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica, con i liguri leggermente favoriti dal fattore campo e da un recente successo nel derby.

Virtus Entella e Pescara: situazione e motivazioni in campo

La gara tra Virtus Entella e Pescara rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa, attualmente 14° in classifica con 9 punti raccolti in 8 partite, arrivano a questo appuntamento forti della vittoria nel derby contro la Sampdoria, risultato che ha portato entusiasmo e fiducia nell’ambiente. Il percorso stagionale dei liguri è stato caratterizzato da alti e bassi, ma il successo recente potrebbe dare la spinta giusta per inaugurare una striscia positiva.

Di contro, il Pescara si trova in 16° posizione con 6 punti, frutto di una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. Gli abruzzesi hanno mostrato qualità offensiva soprattutto tra le mura amiche, come nel netto 4-0 sull’Empoli, ma stanno faticando lontano dall’Adriatico: tutte le gare esterne di questa stagione si sono concluse con una sconfitta. La trasferta di Chiavari, dunque, rappresenta un banco di prova delicato per invertire la rotta.

Statistiche comparative: rendimento, precedenti e numeri chiave

Analizzando le statistiche stagionali, emergono alcune differenze e curiosità:

Virtus Entella : 9 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 9 gol segnati e 11 subiti; 44,3% di possesso palla; 76 tiri totali (30 nello specchio), percentuale di conversione all’11,8%.

: 9 punti, 2 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 9 gol segnati e 11 subiti; 44,3% di possesso palla; 76 tiri totali (30 nello specchio), percentuale di conversione all’11,8%. Pescara: 6 punti, 1 vittoria, 3 pareggi, 4 sconfitte; 13 gol fatti, 16 incassati; possesso medio del 50,5%; 73 tiri (33 nello specchio), eccellente percentuale realizzativa del 17,8%.

Nei precedenti, la Virtus Entella vanta una serie positiva aperta contro il Pescara: dopo tre sconfitte iniziali, i liguri sono imbattuti da sette sfide (2 vittorie, 5 pareggi) in Serie B. La possibilità di ottenere due successi consecutivi in campionato, evento che manca dal 2020-2021, rappresenta una motivazione ulteriore per la squadra di casa.

Quote principali disponibili per la sfida di Chiavari

I principali operatori di scommesse evidenziano un leggero favore per la Virtus Entella, forte del recente successo interno e del rendimento casalingo:

Esito Quota Vittoria Virtus Entella 1,80 Pareggio 3,25 Vittoria Pescara 4,50

Le quote testimoniano la fiducia nei confronti dei liguri, che hanno mostrato maggiore solidità tra le mura amiche. Il Pescara dovrà superare la tradizione negativa in trasferta per ribaltare il pronostico dei bookmaker.

Tendenze stagionali e curiosità statistiche della partita

Alcuni dati e curiosità arricchiscono il quadro della sfida:

Virtus Entella è imbattuta nelle prime quattro partite casalinghe della stagione (2 vittorie, 2 pareggi), dato che si era verificato solo una volta in passato.

è imbattuta nelle prime quattro partite casalinghe della stagione (2 vittorie, 2 pareggi), dato che si era verificato solo una volta in passato. Pescara è l’unica squadra con zero punti in trasferta in questo campionato, con una striscia negativa che potrebbe allungarsi a sei gare considerando anche la fine della scorsa stagione.

è l’unica squadra con zero punti in trasferta in questo campionato, con una striscia negativa che potrebbe allungarsi a sei gare considerando anche la fine della scorsa stagione. Andrea Tiritiello della Virtus Entella ha già segnato 3 gol, tutti in casa, eguagliando il bottino delle sue precedenti tre stagioni in B.

della ha già segnato 3 gol, tutti in casa, eguagliando il bottino delle sue precedenti tre stagioni in B. Antonio Di Nardo ( Pescara ) ha firmato 2 gol e 2 assist, tutti a Chiavari , mostrando una propensione a incidere tra le mura amiche.

( ) ha firmato 2 gol e 2 assist, tutti a , mostrando una propensione a incidere tra le mura amiche. Il Pescara è tra le squadre più ciniche sotto porta, con una percentuale realizzativa del 14%.

La disciplina vede la Virtus Entella con 22 ammonizioni e un’espulsione, il Pescara a quota 13 gialli e un rosso. L’arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Mucera, alla sua quinta direzione stagionale in Serie B.

La partita tra Virtus Entella e Pescara si preannuncia dunque equilibrata e importante per gli obiettivi stagionali di entrambe. I numeri raccontano di un confronto tra una squadra solida in casa e una formazione abruzzese alla ricerca del primo risultato positivo in trasferta, con alcune individualità pronte a lasciare il segno.