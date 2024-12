Violenta bomba d’acqua in Italia: crolli e scuole chiuse

Nelle ultime 24 ore, la regione italiana è stata interessata da una pesante ondata di maltempo che ha portato accumuli pluviometrici fino a 30 mm, con ulteriori precipitazioni previste fino alla mattinata di domani. La giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, si conferma particolarmente instabile. Le piogge tenderanno a intensificarsi soprattutto nel pomeriggio e nella serata. Il rischio di temporali sarà elevato. (Continua dopo le foto)

Maltempo in Puglia, scatta l’allerta arancione

Già ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, è scattata l’allerta gialla per tutta la Puglia. Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 5 dicembre, e per le successive 24 ore, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello arancione. In particolare, le aree interessate dall’allerta arancione sono: Puglia centrale adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto. Allerta gialla, invece, per le restanti zone. Durante tutta la giornata di oggi sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati sui settori meridionali; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino. (Continua dopo le foto)

Maltempo in Puglia, disagi a Taranto

Il maltempo, che nelle ultime ore si è abbattuto su tutta la Puglia, ha creato non pochi disagi, soprattutto nella provincia di Taranto. Nella notte, un violento temporale si è abbattuto sul paese di Talsano. Un fulmine ha centrato una casa (in questo momento disabitata) a Leporano. Le strade di San Vito si sono completamente allagate a causa della forte pioggia. Un muro è crollato su un tratto di strada che sovrasta un ruscello, mettendo a rischio la stabilità strutturale della zona. La situazione al momento, non sta migliorando.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva