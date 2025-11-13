Intervistato da Sky Sport, Marco Verratti ha raccontato il suo equilibrio trovato in Qatar, dove vive da oltre un anno: “Quando mi trovo bene in un posto, mi piace restare. Sono rimasto 11 anni a Parigi perché stavo bene e anche qui ho trovato tutto quello di cui ho bisogno. C’è una vita al di fuori del calcio che mi piace molto e mi diverto a giocare con la mia squadra. Sono felice qua”.

Il futuro e la possibilità della Serie A

A proposito di un eventuale approdo in Serie A, Verratti mantiene la porta aperta, senza sbilanciarsi troppo: “Nel calcio tutto è possibile, vediamo. Per adesso sto qui, finisco quest’anno e poi vediamo. Non chiudo le porte a niente, ma voglio vivere il presente. Alla fine dell’anno capirò cosa fare e cosa vorrà fare la mia famiglia”.

L’idea di vestire un giorno la maglia del Pescara, la squadra della sua città, resta un sogno: “Il Pescara è tutto per me. Spero che un giorno possa tornare in Serie A. Giocare nella massima serie con la squadra in cui sei cresciuto è il sogno di ogni ragazzo”.

L’investimento nel Pescara e il legame con la città

Il centrocampista ha raccontato anche le ragioni del suo ingresso nel club come investitore: “È stata una dimostrazione pratica del mio amore. A parole è facile, ma io volevo restituire quello che ho ricevuto. Se ho fatto questa carriera, molto lo devo al Pescara. Mi hanno dato tutto per diventare un giocatore. Il mio gesto è un ringraziamento e un modo per aiutare il club a crescere”.

Parole piene d’affetto anche per la città: “I tifosi sono spettacolari, Pescara è piccola ma bellissima, c’è il mare e c’è tutto. Spero di far crescere il club e rendere orgogliosi i tifosi”.

Sguardo alla Nazionale e ai playoff Mondiali

Sulla corsa al Mondiale 2026, Verratti non nasconde la preoccupazione ma mantiene fiducia: “I playoff sembrano inevitabili, ma spero che la Norvegia possa fare un passo falso. L’Italia ha un grande allenatore che trasmette tanto. A marzo spero saranno tutti pronti per conquistare questo benedetto Mondiale”.

Sulla possibilità di tornare in azzurro: “Non lo so, vediamo. Se ci sarà bisogno, parlerò con l’allenatore. La Nazionale è tutto per me, ma non conta il singolo. Voglio solo vedere l’Italia al Mondiale per i miei figli e per i ragazzi che non l’hanno mai vista giocare una Coppa del Mondo”.

La Serie A vista dal Qatar: Inter favorita, ma tifa Milan

Verratti segue con attenzione il campionato italiano e ha una favorita chiara: “Come rosa, l’Inter è la squadra più completa”. Ma c’è una simpatia particolare che lo spinge altrove: “Quest’anno tifo per il Milan. Non so perché, ma è una squadra che mi è sempre stata simpatica. Inoltre so che il mio amico Ibrahimovic ci tiene molto”.

