Paura per il giocatore della Nazionale: i ladri saccheggiano la sua villa

Un grave episodio di furto ha coinvolto un calciatore, punto fermo della Nazionale italiana. Durante la sua assenza per un impegno sportivo, una banda di ignoti si è introdotta nella sua villa, portando via oggetti di valore e provocando danni economici significativi.

L’incursione è avvenuta nella serata di martedì 5 novembre, mentre Alessandro Bastoni era impegnato a San Siro per la gara di Champions League contro il Kairat. I ladri, approfittando dell’assenza del giocatore, sono riusciti a sottrarre orologi Rolex e borse griffate nel giro di pochi minuti.

Secondo le prime ricostruzioni, il furto si è verificato intorno alle 18.30. Almeno quattro individui, vestiti con abbigliamento scuro, cappellini e sciarpe, hanno scavalcato il cancello della proprietà e si sono introdotti all’interno passando da una bocca di lupo collegata al sistema di aerazione. Una volta entrati, si sono diretti verso la zona notte e la cabina armadio, dove erano custoditi gli oggetti di maggior valore.

La villa, situata a Castelli Calepio in provincia di Bergamo, è dotata di piscina, palestra e sistemi di sicurezza avanzati. Al momento dell’effrazione, l’abitazione era vuota: sia Bastoni che la sua famiglia erano assenti.

L’allarme è scattato pochi istanti dopo l’ingresso della banda, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo della vigilanza e delle forze dell’ordine. Dai primi accertamenti, risultano sottratti almeno due Rolex e svariate borse di marca, ma la stima definitiva dei danni è ancora in corso di valutazione.

Le telecamere di sorveglianza della zona e quelle private della villa sono ora sotto esame da parte degli investigatori. L’obiettivo è ricostruire il percorso seguito dal gruppo criminale e individuare eventuali complici o un possibile veicolo di supporto utilizzato per la fuga.

L’episodio che ha interessato Bastoni si inserisce in una serie di furti che colpiscono frequentemente le abitazioni di calciatori, spesso prese di mira durante trasferte o partite serali.

