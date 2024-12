Venezia-Como, le ultime di formazione: Fabregas lancia Belotti, Di Francesco conferma Oristanio e Pohjanpalo

Venezia-Como probabili formazioni del match valido per la quindicesima giornata di Serie A che si gioca alle 18 di oggi al “Penzo”. Il Venezia si prepara a scendere in campo sul terreno di casa in un clima di tensione, alimentato da una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive e un inizio di stagione con ben 10 sconfitte in 14 partite. La Curva Sud ha annunciato nuove proteste contro la proprietà , chiedendo spiegazioni e risposte concrete sulla gestione della squadra.

Le scelte di formazione del Venezia

Nonostante le difficoltà , il tecnico dei lagunari avrà alcune risorse recuperate: Zampano torna a disposizione dopo l’operazione alla mano e riprenderà il suo posto sulla fascia destra. A centrocampo, Andersen e Yeboah, che hanno lavorato a parte nei giorni scorsi, riescono a essere convocati, anche se il primo si gioca il posto con Crnigoj per sostituire Duncan, ancora assente. Nicolussi Caviglia agirà da regista, con Busio che avrà licenza di spingersi in avanti dalla mezzala sinistra. In attacco confermata la coppia Oristanio–Pohjanpalo, mentre in difesa davanti a Stankovic ci saranno Idzes, Svoboda e Sverko, con Ellertsson favorito su Haps sulla fascia sinistra.

Le scelte del Como

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, deve fare i conti con diversi indisponibili, ma punta comunque su una formazione competitiva:Reina difenderà i pali, con una linea a quattro composta da Iovine, Goldaniga, Kempf, e il rientrante Dossena.cA centrocampo spazio a Engelhardt e Da Cunha, mentre nel reparto offensivo Belotti dovrebbe partire titolare, supportato da Verdi, Nico Paz, e Strefezza.

La chiave del match

Per il Venezia sarà fondamentale ritrovare equilibrio e incisività offensiva, cercando di spezzare la striscia negativa e di rispondere alla crescente pressione dell’ambiente. Il Como, dal canto suo, mira a sfruttare le difficoltà dei lagunari per strappare punti preziosi in trasferta.

