Vela, Luna Rossa vince due volte ed è prima in classifica. La giornata è stata favorevole per Luna Rossa Prada Pirelli che ha concluso il primo Round Robin della Louis Vuitton Cup in testa alla classifica. La competizione ha visto il ritorno di Emirates Team New Zealand dopo l’incidente.

Tuttavia, i protagonisti principali sono stati i marinai di Max Sirena che, nonostante i numerosi rinvii a causa del vento debole, hanno ottenuto due vittorie contro NYYC American Magic e INEOS Britannia, portandosi in testa con tre punti su tre disponibili.