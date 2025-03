Vallefoglia-Milano: pronostico e statistiche decisive

Vallefoglia e Milano si preparano a sfidarsi nel secondo atto dei quarti di finale della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. Il match rappresenta un crocevia cruciale per entrambe le squadre, che mirano ad avanzare verso le semifinali. Mentre Milano arriva con un bagaglio di successi che le ha garantito un secondo posto in Regular Season, Vallefoglia, nonostante le recenti difficoltà, spera di ribaltare le sorti a proprio favore nella sfida casalinga di oggi.

Milano domina gara-1, Egonu guida la carica

Il primo incontro tra Vallefoglia e Milano ha visto quest’ultima imporsi con un netto 3-0. Milano ha infatti capitalizzato la sua superiorità tecnica e fisica, evidenziando una prestazione corale che ha lasciato poche speranze alle avversarie. Le lombarde, guidate da una scintillante Paola Egonu, partono nuovamente come favorite per la gara-2, in programma alle 16:30 al PalaCarneroli di Vallefoglia.

Milano ha chiuso la Regular Season al secondo posto con 60 punti grazie a 21 vittorie su 26 incontri.

ha chiuso la Regular Season al secondo posto con 60 punti grazie a 21 vittorie su 26 incontri. La squadra lombarda ha recentemente raggiunto la semifinale di Champions League , aggiungendo prestigio alla propria stagione.

, aggiungendo prestigio alla propria stagione. Vallefoglia, al contrario, ha trovato difficoltà nelle ultime partite, chiudendo settima e perdendo 4 degli ultimi 5 incontri.

Con un bilancio positivo di 8 vittorie nei precedenti 9 incontri contro Vallefoglia, Milano ha dimostrato un dominio quasi totale. Tuttavia, il fattore casalingo potrebbe giocare a favore di Vallefoglia, che cerca una performance miracolosa per rimanere in corsa.

La vincente di questo scontro affronterà la vincente tra Scandicci e Busto Arsizio, con Scandicci attualmente avanti nella serie. Gli occhi sono puntati su Egonu e compagne, mentre i fan sperano in una rimonta clamorosa da parte di Vallefoglia.

In sintesi, il match tra Vallefoglia e Milano non è solo una partita di volley, ma rappresenta il confronto tra due filosofie di gioco distinte, con Milano che cerca di confermare il proprio status di favorita. Le quote scommesse vedono Milano in vantaggio, con un valore di 1.30 contro il 3.50 di Vallefoglia, riflettendo le attese di una nuova vittoria delle lombarde.

La sfida prosegue, e il verdetto del campo sarà decisivo per definire il futuro delle due formazioni.

