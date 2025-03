Indian Wells: pronostico e statistiche Berrettini-Sonego

Indian Wells è uno dei tornei più attesi nel calendario tennistico, un evento che vede protagonisti non solo i singolaristi di punta, ma anche talentuose coppie nel doppio. Quest’anno, l’attenzione si concentra sulla performance della nuova coppia italiana formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre Sara Errani e Andrea Vavassori cercano riscatto nel doppio misto.

Berrettini e Sonego pronti alla sfida ai numeri uno

La coppia azzurra, composta da Berrettini e Sonego, ha finora dimostrato una grande affinità sul campo di Indian Wells. Dopo aver sconfitto gli specialisti statunitensi Ryan Seggerman e Patrik Trhac con un netto 6-3 6-2, i due italiani si apprestano a sfidare la coppia testa di serie numero uno, formata da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. La loro vittoria sugli americani è stata favorita da un servizio potente e una presenza sicura a rete, mentre gli avversari hanno commesso errori decisivi. Ora, con il favore del pronostico che pende verso gli avversari, la sfida si prospetta come un banco di prova per la competitività della coppia italiana, una prestazione che potrebbe rivelarsi fondamentale in vista della Coppa Davis.

Nel frattempo, Errani e Vavassori si concentrano sul torneo di doppio misto, un’opportunità di riscatto dopo le delusioni nel doppio. A differenza dello US Open, dove il doppio misto è stato declassato a esibizione, Indian Wells mantiene intatta la competizione, offrendo alla coppia italiana l’occasione di dimostrare il proprio valore. Essendo teste di serie n°1, Errani e Vavassori esordiranno al secondo turno, pronti a sfidare la coppia vincente tra Schuurs/Bopanna e Babos/Arevalo.

In sintesi, il torneo di Indian Wells non è solo un’occasione per misurarsi con i migliori, ma rappresenta anche una piattaforma di rilancio per le coppie italiane. Le quote attuali vedono Arevalo e Pavic come favoriti, ma l’energia positiva e la determinazione di Berrettini e Sonego possono riservare sorprese. Resta da vedere come Errani e Vavassori sfrutteranno la loro posizione di favoriti nel doppio misto.

