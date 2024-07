Valentina Vezzali, una furia dopo la prestazione al fioretto degli italiani: “Sacrilegio”

Altri sport. Valentina Vezzali, quelli di Parigi 2024 sono i primi Giochi che vede da casa. Lei che ne ha vissuti sei in pedana da regina del fioretto con nove medaglie olimpiche: sei ori, un argento e due bronzi. Valentina Vezzali, cinquant’anni, andò a Tokyo 2020 come Sottosegretario con delega allo sport del Governo Draghi e difese l’Italia dalla scherma a zero ori. Ma scopriamo cosa ha detto la campionessa ora che l’Italia è fuori dalla finale del fioretto femminile. (Continua a leggere dopo la foto)

Valentina Vezzali, una furia dopo la prestazione al fioretto degli italiani

Valentina Vezzali, in una recente intervista rilasciata a Repubblica.it, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai risultati delle donne della scherma. “Fa male, anzi fa riflettere, vedere il podio femminile del fioretto tutto nordamericano, due statunitensi e una canadese. E non c’erano le russe, mancava la forte Inna Deriglazova. Rispetto tutte, ma è un sacrilegio. Va bene, la scherma è cambiata, si è aperta, quando ero ragazzina io, trenta anni fa, dominava solo l’Europa, Germania, Italia, Francia, Romania, Ungheria. Adesso è diverso, c’è la globalizzazione, non devi sottovalutare nessun paese, da Hong-Kong all’Egitto. Guai dare per scontato che appartieni a una tradizione vincente e che metti paura. Però resta un’enorme occasione perduta”, ha detto la regina del fioretto, che di Giochi Olimpici ne ha vissuti sei in pedana, collezionando nove medaglie.

