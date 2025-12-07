Vacanze di Natale, Giuliacci avverte gli italiani: occhio, cosa accadrà – Il weekend lungo dell’Immacolata è uno di quei momenti in cui l’Italia prova a rallentare: c’è chi parte, chi prepara l’albero, chi si concede una pausa prima del rush natalizio. E quest’anno la cornice meteorologica sembra voler dare una mano. Le prime indicazioni parlano infatti di giornate serene e temperature insolitamente miti, un mix che più che dicembre ricorda un anticipo di primavera. Ma lo scenario non resterà tale a lungo.

Durante il Ponte dell’Immacolata (6-9 dicembre 2025), quasi tutta la Penisola sarà protetta dall’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima piacevole per la stagione. Solo l’estremo Sud dovrà fare i conti con gli ultimi scampoli di instabilità, destinati però a esaurirsi rapidamente. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, che ha anticipato le tendenze su MeteoGiuliacci, l’inizio di dicembre sarà dominato dall’anticiclone delle Azzorre, responsabile di un’atmosfera stabile e di valori termici superiori alla media.

Le tendenze dal 15 dicembre: aria più fresca in arrivo

La seconda decade del mese segnerà però una svolta netta. Tra il 15 e il 22 dicembre, le correnti ruoteranno da nord-ovest, trasportando sull’Italia aria più fresca in arrivo dall’Atlantico meridionale e dalla Groenlandia. Risultato: temperature in linea con il periodo, o anche leggermente inferiori, soprattutto al Centro-Nord. Sarà il preludio a una fase più invernale, dopo un avvio di dicembre che rischia di ingannare.

