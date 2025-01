“Uomini e donne”, la storica coppia al capolinea: cosa succede. Uno degli amori sbocciati all’interno della trasmissione di Canale 5 non avrebbe superato la prova del tempo sfaldandosi in modo del tutto inaspettato. La voce sulla vicenda arriva da due esperti di gossip informati sui fatti. Cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Uomini e donne”, le storie d’amore sbocciate in trasmissione

Il seguitissimo dating show di Maria De Filippi ci ha emozionato tantissime volte facendoci seguire passo a passo il percorso di conoscenza tra i tronisti e il corteggiatori tra i quali, alla fine, spesso si nasconde la persona giusta oggetto della scelta. Puntata dopo puntata, i telespettatori vedono fiorire affetto e sentimenti intuendo (spesso prima dei protagonisti stessi) quali siano i concorrenti destinati a stare insieme e a uscire dal programma come coppia. Successivamente, i fan di "UeD" seguono con piacere tutti gli aggiornamenti sulle storie d'amore e sulla loro continuazione fuori dal programma, ricordando con affetto quando i protagonisti erano seduti sulle sedie dello studio. C'è infatti chi dopo il programma ha iniziato bellissime convivenze mettendo su famiglia, viaggiando e condividendo progetti di vita insieme. Tuttavia non tutte le favole durano per sempre e ora i telespettatori di "Uomini e donne" potrebbero ricevere una brutta notizia.

Una coppia storica in rottura

A quanto pare infatti, una delle coppie formatesi a "Uomini e donne" sarebbe arrivata al capolinea. Ieri sera, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha svelato che due volti molto amati della trasmissione di Canale 5 avrebbero deciso di separarsi a causa di un presunto tradimento. "Due storici protagonisti di Uomini e Donne erano in crisi e si sono lasciati. – riporta Marzano – Lui l'ha tradita un'altra volta, fonti certe me lo confermano". Ma di chi si starebbe parlando? Nelle stesse ore è arrivato un nuovo indizio che sembrerebbe confermare quanto sta accadendo.

