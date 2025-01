Home | “Uno su due muore”: Bassetti mette in guardia sull’influenza aviaria in Italia, le sue previsioni

L’influenza aviaria spaventa il mondo: comparando i dati di inizio 2024 con quelli del 2025 è già evidente un aumento dei casi. Matteo Bassetti ha messo in guardia sulla malattia, che preoccupa per la sua letalità. Quali sono i sintomi? Come avviene il contagio? E quali sono i rischi e le previsioni per il prossimo futuro? Matteo Bassetti ha fatto il punto sulla situazione. (Continua dopo le foto)

I casi di influenza aviaria nel mondo

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha evidenziano come “l’anno scorso sono stati segnalati 66 casi di influenza aviaria H5 negli Stati Uniti, più 10 dalla Cambogia, 2 dal Vietnam e uno ciascuno da Australia, Canada e Cina”. Per un totale di 81 a livello globale. Nel 2025, sono già arrivate le prime segnalazioni, finora 2 casi, tra cui 1 decesso negli Stati Uniti e 1 decesso in Cambogia. Sono dati allarmanti, se si pensa che sono i più alti dal 2015. (Continua dopo le foto)

L’influenza aviaria in Italia

Alcuni focolai di allevamenti infetti sono stati segnalati in diverse aree geografiche. L’H5N1 non risparmia neppure l’Italia, dove si contano 11 focolai accertati tra Mantova e Verona. Le autorità sanitarie hanno delimitato zone di protezione che coinvolgono oltre 1.650 allevamenti, imponendo restrizioni severe. Coldiretti ha chiesto maggiori controlli sulle importazioni di animali vivi, soprattutto dal Nord Europa, per prevenire ulteriori diffusioni del virus. Matteo Bassetti ha fatto il punto sull’infezione: quanto è pericolosa per l’uomo?

