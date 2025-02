Un boato, poi il ponte crolla all’improvviso: il video spaventoso

Un boato improvviso e poi il ponte è crollato di colpo, per intero, sparendo nel nulla. Una scena che inevitabilemente riporta alla mente la tragedia del Ponte Morandi. Erano le 11,36 del 14 agosto 2018 quando, in una vigilia di Ferragosto molto piovosa a Genova, improvvisamente, con un boato, la pila 9 del viadotto sul Polcevera, costruito dall’ingegner Riccardo Morandi e inaugurato nel 1967, crollò portando con sé 250 metri circa di carreggiata. Questa volta, però, i fatti non sono avvenuti in Italia, ma le immagini restano comunque impressionanti. (Continua a leggere dopo le foto)

Minnesota, ponte crolla all’imprevviso: i fatti

Le immagini proveniente dagli Stati Uniti e precisamente dala Contea di Blue Earth, Minnesota, hanno sconvolto gli italiani perchè hanno ricordanto quanto avvenuto al ponte Morandi, anche se in questo caso tutto era programmato. Le autorità hanno demolito un ponte gravemente compromesso durante le devastanti alluvioni del 2023. Su The social post si legge che “gli esperti hanno utilizzato una serie di esplosioni coordinate per abbattere la struttura della County Road 9 vicino a Mankato. Le immagini mostrano il momento esatto in cui le cariche esplosive, posizionate strategicamente sulle travi portanti, hanno fatto collassare il ponte sul fiume ghiacciato sottostante. Tutto si è svolto da programma, senza imprevisti, come confermato dalle autorità locali”.

