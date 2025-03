Gruppo di turisti cammina sul lago ghiacciato: 16 persone finiscono in acqua. Il dramma è accaduto in una regione montuosa della Baviera (Germania) meta di locali e turisti invogliati dalle meraviglie naturalistiche del luogo. Tuttavia, il gruppo di persone avrebbe camminato sulla superficie del lago finendo per rompere la cortina di ghiaccio e finire nell’acqua gelida. Il fatto ha richiesto un ingente dispiegamento di soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. Alcune tra loro sarebbero rimaste ferite.(Continua a leggere dopo la foto…)

Baviera, dramma al Lago di Eibsee

Ieri, 6 marzo, si sono vissuti momenti di grande paura nel distretto del Grainau in Baviera, a seguito di un incidente che ha coinvolto 16 persone. Le vittime sono turisti che si trovavano nei pressi del lago ghiacciato Eibsee, ai piedi dello Zugspitze. Non è ancora chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto né l’esatta causa. Tuttavia, dalle prime informazioni pare che il gruppo avrebbe deciso di camminare sulla superficie solida del lago fino a quando questa ha ceduto e loro sono improvvisamente caduti in acqua. (Continua a leggere dopo la foto…)

Turisti camminano sul lago ghiacciato e finiscono in acqua

La polizia locale ha reso nota la notizia attraverso i social media rivelandone i dettagli. Purtroppo, tali eventualità sono accadute diverse volte nelle località di montagna dove i turisti sono spesso sprovveduti e poco consapevoli dei rischi. Solo due giorni fa, anche in Italia un turista avrebbe deciso si camminare sulla superficie ghiacciata del lago di Braies ignorando i divieti. Dopo averlo visto finire in acqua, i presenti hanno dovuto allertare i vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino arrivati in suo soccorso. Il dramma accaduto in Baviera, invece, ha avuto ancora maggior portata per via del numero di persone finite in acqua.

