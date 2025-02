Tumori, è boom di casi tra i non fumatori: cosa c’è dietro

Secondo un recente studio, negli ultimi decenni sono aumentati i casi di tumore al polmone nei non fumatori. La ricerca, portata avanti dal dottor Freddie Bray, responsabile della Cancer Surveillance Branch dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha evidenziato quali sono i nuovi fattori di rischio per lo sviluppo di questo tipo di cancro. (Continua dopo le foto)

Aumento dei casi di tumore ai polmoni nei non fumatori

Secondo gli studi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro "a livello globale il cancro ai polmoni nelle persone che non hanno mai fumato sigarette o tabacco rappresenta oggi la quinta causa di morte per cancro nel mondo. Anche nei non fumatori, il cancro ai polmoni si manifesta quasi esclusivamente come adenocarcinoma, che è la forma più diffusa dei quattro principali sottotipi di malattia (carcinomi a cellule squamose, carcinomi a piccole cellule, carcinomi a grandi cellule e appunto adenocarcinomi, ndr) sia negli uomini che nelle donne a livello mondiale", si legge.

Aumento dei casi di tumore ai polmoni nei non fumatori: il motivo

“Mentre la prevalenza del fumo continua a diminuire in molti Paesi, i tassi di cancro nelle persone che non hanno mai fumato è aumentata”, si legge nello studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Respiratory Medicine. Inoltre, il 15% di tutti i casi di adenocarcinoma diagnosticati nel 2022, erano dovuti all’inquinamento atmosferico. “L’inquinamento atmosferico può essere considerato un fattore importante, spiegando in parte la predominanza emergente dell’adenocarcinoma in tutto il mondo, che rappresenta dal 53 al 70 percento dei casi di cancro ai polmoni nelle persone che non hanno mai fumato”, si legge.

