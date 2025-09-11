Tsitsipas ora è in lotta con la tecnologia: “Devo disintossicarmi”

Stefanos Tsitsipas vive un momento difficile, dentro e fuori dal campo. Il tennista greco ha svuotato la sua lista di Instagram, lasciando un solo follow, Grigor Dimitrov, e scatenando interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. Il classe ’98 ha parlato con il portale greco sdna.gr, alla vigilia della sfida di Coppa Davis tra Grecia e Brasile, spiegando come le ultime settimane siano state “molto dure” e segnate da eventi “di cui la gente non ha idea”.

Stefanos Tsitsipas: "Devo disintossicarmi dai social: passavo ore a guardare video".

Il giocatore ha confermato di avere ancora seri problemi alla schiena. “Sto affrontando il mio infortunio, sto cercando il modo per guarire e consultando molti specialisti. Voglio capire cosa mi stia accadendo: durante gli allenamenti prima dello Us Open stavo bene, ma appena ho cominciato a scendere in campo i problemi sono tornati”.

Non è solo una questione fisica, però: “Sento stress e ansia e questo influisce, così come la mancanza di fiducia nel mio tennis: non ho vinto quasi nessuna partita negli ultimi mesi”. A livello tennistico, il bilancio di Tsitsipas è in effetti desolante: l’unica nota positiva resta il titolo 500 conquistato a Dubai oltre sei mesi fa.

Per il resto solo delusioni negli Slam, con eliminazioni al primo turno in Australia e a Wimbledon, e l’uscita al secondo match all’ultimo Us Open contro Altmaier. “A New York è stato complicato per me perché sono entrato in campo con molti dubbi: non sapevo se avrei potuto terminare la mia prima partita. Contro Altmaier ho avuto bisogno di cure mediche in due occasioni”.

Alla crisi sportiva si è aggiunta quella personale. Dopo Wimbledon, infatti, Tsitsipas ha interrotto la relazione con Paula Badosa, mettendo fine a una storia durata anni. “Ho attraversato un trauma ultimamente e non posso promettere molto su queste eliminatorie di Coppa Davis” ha dichiarato.

Il greco ha parlato anche della sua crescente dipendenza dai social network. “Voglio disintossicarmi dai social, li ho usati come rifugio per sfuggire a tutto lo stress che ho provato per il mio infortunio e mi sono accorto di passare ore col cellulare a guardare i video” ha confessato. Un’ammissione che spiega la drastica scelta su Instagram.

“Allontanarmi dai social è una questione di salute mentale: voglio ispirare altri giovani a fare lo stesso” ha aggiunto l’ateniese, facendo intendere di voler dare una svolta alla propria vita, dentro e fuori dal campo.

