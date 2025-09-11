Cambia vita! La decisione shock di Djokovic

Novak Djokovic, dopo gli Us Open, ha scelto di non tornare in Serbia per ricaricare le batterie, optando invece per un trasferimento ad Atene insieme alla famiglia. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, alimentando speculazioni su un possibile trasferimento definitivo dell’ex numero uno del mondo in terra ellenica.

✈️ #Djokovic cambia vita: è pronto a trasferirsi in Grecia https://t.co/f6pc3uYcBU — Corriere dello Sport (@CorSport) September 11, 2025

Secondo il Daily Mail, Djokovic ha iscritto i suoi due figli, Stefan di 11 anni e Tara di 8, al St. Lawrence College della capitale greca e ha acquistato una casa nel quartiere residenziale di Glifada. La scelta della Grecia non sarebbe casuale: la famiglia del tennista cerca tranquillità, lontano dalle tensioni politiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi in Serbia.

Il legame tra Djokovic e la sua terra natale rimane forte, come testimonia l’emozione del campione per l’oro olimpico di Parigi 2024, ma le divergenze con il governo di Aleksandar Vučić, soprattutto per il sostegno del campione alle proteste degli studenti che chiedevano nuove elezioni, hanno reso inevitabile la decisione di lasciare Belgrado. (continua dopo la foto)

In patria, Djokovic è stato accusato di tradimento, e si è creata una frattura difficile da sanare. Il trasferimento ad Atene non riguarda solo la vita privata. Djokovic ha infatti spostato il torneo di Belgrado, di sua proprietà, nella capitale greca, confermandolo come unica tappa a cui parteciperà fino alla fine dell’anno.

Non è però escluso un cambiamento di programma per le Finals di Torino, dove il serbo risulta al momento in ottima posizione per la qualificazione. Intanto Djokovic è stato avvistato al Kavouri Tennis Club insieme al figlio Stefan, a testimonianza che, nonostante il cambio di scenario, la preparazione atletica prosegue senza intoppi.

