Triestina-FeralpiSalò: pronostico e statistiche

La Serie C non smette mai di sorprendere. La partita tra Triestina e FeralpiSalò, in programma allo stadio Nereo Rocco, promette di essere una sfida avvincente nonostante le due squadre si trovino in posizioni di classifica contrastanti. Gli alabardati, in lotta per la salvezza, dovranno mettercela tutta per superare i Leoni del Garda, che aspirano invece ai playoff per la Serie B.

Statistiche e Quote del Match al Nereo Rocco

La sfida tra Triestina e FeralpiSalò si presenta come uno scontro di grande interesse non solo per i tifosi ma anche per gli appassionati di scommesse. Le due squadre si sono affrontate 17 volte, con la Triestina che ha prevalso in 7 occasioni mentre la FeralpiSalò ha ottenuto 5 vittorie. Gli esperti di scommesse prevedono un match equilibrato, con le quote che riflettono questa incertezza. La vittoria degli alabardati è quotata a 1.90, mentre un successo degli ospiti viene offerto a 3.75. Il pareggio è invece considerato un risultato probabile con una quota di 3.20.

La Triestina, sotto la guida di Attilio Tesser, deve riscattare la pesante sconfitta subita contro la Giana Erminio. Attualmente al 17° posto con 33 punti, la squadra di casa ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona playout. Il tecnico ha convocato 21 giocatori per la partita, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare al massimo le qualità tecniche degli uomini a disposizione.

Dall’altra parte, i bresciani della FeralpiSalò, guidati da Aimo Diana, vogliono consolidare la loro terza posizione in classifica. Con 62 punti, i verdeblu puntano a una prestazione convincente per continuare la loro corsa verso i playoff. Nonostante alcune assenze, la squadra è determinata a mantenere il suo status di favorita per la promozione.

In conclusione, l’incontro tra Triestina e FeralpiSalò al Nereo Rocco si preannuncia avvincente. Le due squadre, pur con obiettivi diversi, daranno tutto per conquistare punti preziosi. Le quote di scommessa indicano un match equilibrato, con gli alabardati leggermente favoriti. Tuttavia, nel calcio, tutto può succedere.

