Travolta da un masso durante un'escursione, addio alla nota chef italiana. La 26enne, promessa dell'alta cucina californiana, è rimasta vittima di un fatale incidente durante una gita nell'isola hawaiana di Kauai. Cosa è accaduto.

Travolta da un masso: muore a 26 anni la chef Gianna Buzzetta

Stava realizzando il sogno di una vita, percorrere a piedi una pittoresca escursione sull'isola hawaiana di Kauai, quando un improvviso masso si è staccato dalla parete travolgendola e spezzando tutti i suoi sogni di vita. Così è morta tragicamente la chef Gianna Buzzetta, promessa e astro nascente del ristorante stellato Jeune et Jolie, a Carlsbad, in California. La giovane cuoca e pasticciera è deceduta il 23 marzo durante il tragico incidente mentre stava esplorando le cascate Makaleha a Kauai con il suo fidanzato. I genitori della giovane, intervistati, hanno riferito la dinamica della tragedia.

Incubo alle Hawai, un masso si stacca dalla parete rocciosa

Durante l’escursione in uno dei paradisi naturali delle Hawai, Gianna Buzzetta e il fidanzato sarebbero stati sorpresi dalla velocità della caduta di un masso. “Hanno sentito un rumore davvero forte. Hanno alzato lo sguardo, ma non riuscivano a capire da dove provenisse il rumore. Nel giro di un secondo, è successo… La roccia si è staccata da una certa altezza… poi è atterrata su di lei”.

A peggiorare la situazione, l’area remota e l’assenza di segnale telefonico: il fidanzato Quinton ha dovuto abbandonare il luogo per cercare aiuto, in un contesto dove ogni secondo contava.

