Tragico lutto ad Avanti un Altro, addio all’iconico volto del programma

Il programma televisivo “Avanti un altro” colpito da un grave lutto: l’iconico volto della trasmissione si è spento all’età di 72 anni. È stato travolto da un treno in corsa sui binari. Una notizia davvero terribile che ha lasciato tutti senza parole. Un destino tragico, assai crudele. Pare che l’artista fosse malato da tempo. L’area dove è avvenuta la tragedia è temporaneamente sotto sequestro e sono in corso le indagini di rito. (Continua…)

Lutto ad “Avanti un altro”

È morto tragicamente uno dei protagonisti di “Avanti un altro”, quiz televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La persona scomparsa aveva 72 anni ed è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa sui binari. Pare che da tempo fosse malato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma ormai non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo esamine dell’uomo. Adesso l’area è temporaneamente sotto sequestro e sono in corso le indagini di rito. (Continua…)

Antonio Bitonti morto

È morto Antonio Bitonti, da molti conosciuto come Uccio Show. L’uomo, di circa 72 anni, è stato travolto da un treno in corsa sui binari in prossimità della stazione di Montesano, nel Basso Salento. La tragedia è avvenuta questa mattina poco dopo le 7:30. Sul corso sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma le feriti riportate nel violento impatto erano troppo gravi. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo esamine dell’artista. L’area è stata posta sotto sequestro e sono state avviate le indagini. Non si esclude alcuna ipotesi, ma è probabile che sia stata una scelta volontaria. (Continua…)

Antonio Bitonti morto: chi era

Antonio Bitonti era un noto showman di circa 72 anni. Da molti era conosciuto come “Uccio show”. Era un attore di teatro, cinema, cabaret, ballerino e mimo. Ha trascorso l’intera esistenza sul palco ed è stato spesso ospite di spettacoli televisivi come “La Corrida”, “C’è posta per te, “Italia’s Got Talent” e soprattutto “Avanti un altro”, quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis. La sua scomparsa ha provocato enorme tristezza, soprattutto nel suo paese d’origine, dove era considerato una vera e propria star.