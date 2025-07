Tragico incidente, moto contro auto: muore 15enne. Chi guidava – Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Conversano, in provincia di Bari, nella mattinata di mercoledì 30 luglio 2025. Il sinistro si è verificato in via Vernaleone, una delle principali arterie cittadine. Nel violento impatto ha perso la vita Antonio Di Cristo, un ragazzo di 17 anni, passeggero su una motocicletta condotta da un 28enne. Il mezzo si è scontrato con una utilitaria guidata da un uomo di 80 anni.

L’impatto è stato estremamente violento: il giovane di 17 anni è deceduto sul colpo, mentre il conducente della moto ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari. Anche l’anziano automobilista, in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale di Monopoli per controlli.

Familiari presenti e reazioni

Testimoni oculari hanno riferito che la madre e la sorella della vittima si trovavano su un’altra vettura poco distante e hanno assistito alla scena. Il padre, autotrasportatore, ha appreso della tragedia mentre era impegnato per lavoro a Milano.

