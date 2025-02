Tragico incidente in Italia, l’auto si ribalta sulla carreggiata: a bordo due giovanissime

Continuano le stragi sulle strade italiane. Un nuovo incidente ha sconvoto il nostro Paese: un’auto si è ribaltata sulla carreggiata provocando anni alle due ragazze a bordo del veicolo. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo del disastro. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente sulla Salaria, gravi due ragazze: i fatti

Un grave incidente stradale è avvenuto sulla Salaria, altezza via Nomentana, direzione San Giovanni, intorno alle 4.30 di oggi 13 Febbraio 2025. All’interno di un’Audi due ragazze di 23 e 24 anni, trasportate in codice rosso rispettivamente all’ospedale San Giovanni e al Policlinico Umberto I. Come si legge su Leggo, “la tangenziale è al momento chiusa in direzione San Giovanni. Sul posto pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza per i rilievi, con agenti dei gruppi limitrofi per agevolare la viabilità e per la chiusura della strada, necessaria anche per consentire la rimozione dei numerosi detriti sulla carreggiata. Dai primi accertamenti non risultano altri mezzi coinvolti, ma i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono tuttora in corso”.

