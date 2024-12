Home | Tragico incidente in autostrada: una famiglia distrutta per sempre

All’alba di oggi, sabato 7 dicembre 2024, sull’autostrada si è verificato un tragico incidente che ha distrutto un’intera famiglia. L’impatto violentissimo ha coinvolto un van Toyota a sette posti ed un furgone, causando la morte di un uomo di 48 anni e il ferimento di una giovane 22enne. (Continua…)

Tragico incidente in autostrada

Stamattina c’è stato un tragico incidente in autostrada nel nostro paese. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni, mentre sua figlia è ricoverata in gravi condizioni. Il sinistro ha distrutto un’intera famiglia. Le speranze adesso sono riposte nella figlia. Tutti si augurano che almeno lei possa salvarsi. Per l’uomo, invece, non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo violento e il 48enne è morto per le gravi ferite riportate. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)