Tragico incidente all’aeroporto, l’aereo si schianta in fase di atterraggio

Un aereo della Delta Air Lines si è capovolto durante l’atterraggio all’Aeroporto Internazionale Pearson di Toronto, causando il ferimento di 18 persone, di cui tre in condizioni critiche: un bambino, una donna di circa 40 anni e un uomo sulla sessantina. L’incidente ha coinvolto un Bombardier CRJ-900LR operato da Endeavor Air per Delta Connection, proveniente da Minneapolis con 80 persone a bordo.

Le condizioni meteorologiche al momento dell’atterraggio includevano forti venti e neve, anche se il capo dei vigili del fuoco dell’aeroporto ha riferito che la pista era asciutta e non c’erano venti trasversali. Le autorità canadesi e statunitensi stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.