Tragico incendio nell’ospedale: diversi bambini perdono la vita

Un incendio è scoppiato nella notte in un ospedale. Le fiamme hanno devastato l'unità di terapia intensiva neonatale e purtroppo alcuni bambini sono morti, altri sono rimasti gravemente feriti. C'erano 54 neonati nel reparto quando è scoppiato l'incendio. Quando sono arrivati i pompieri, il reparto era avvolto dalle fiamme e da colonne di fumo. Il gravissimo incidente ha sollevato dubbi sulle misure di sicurezza dell'ospedale.

Devastante incendio in un ospedale in India: 10 neonati morti e 16 feriti

Un incendio ha devastato l'unità di terapia intensiva neonatale di un ospedale di Jhansi, nello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India. Le fiamme hanno devastato l'area causando una tragedia enorme: purtroppo sono morti 10 neonati e altri 16 sono rimasti gravemente feriti e sarebbero tutti in condizioni critiche. Nel reparto erano presenti altri 45 bambini che sono stati salvati e stanno ricevendo cure mediche. Al vaglio le cause di questo devastante incendio, avvenuto alle 22:45 ora locale.

Le cause dell’incendio

Secondo la ricostruzione di Brajesh Pathak, vice capo ministro dello Stato, un corto circuito all’interno del concentratore di ossigeno avrebbe causato l’incendio. “Su come e perché è successo, saremo in grado di dire qualcosa quando arriverà il rapporto investigativo. Individueremo i responsabili di questa tragedia e saranno presi provvedimenti severi. Il governo è al fianco delle famiglie in questo momento difficile”, ha dichiarato. Il viceministro ha visitato l’ospedale e incontrato le famiglie, promettendo loro sostegno. Alcuni testimoni hanno raccontato che ci sono stati dei ritardi nelle operazioni di soccorso.

