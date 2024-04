Home | Tragico frontale in auto, morti 3 giovani calciatori

Un tragico incidente stradale, avvenuto domenica, ha spezzato la vita a tre giovani di 22, 24 e 25 anni. Le vittime erano tutti calciatori e tornavano da un recital con un altro amico, attualmente ricoverato in ospedale. Lo scontro frontale con un’altra auto è stato fatale per i tre giovani, che prima di mettersi in viaggio avevano scattato anche un selfie. (Continua…)

Incidente frontale, morti tre giovani calciatori

Domenica, intorno alle 6:40, c’è stato un tragico incidente che ha spezzato la vita di tre giovani calciatori. Essi, insieme ad un altro amico, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf e si sono scontrati frontalmente con una Toyota Corolla, a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna attualmente ricoverati in ospedale. Per i tre giovani calciatori, invece, non c’è stato nulla da fare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)