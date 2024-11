Tragedia all’università, studente precipita dall’ultimo piano: aveva 22 anni

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto l’Italia intera. Uno studente è morto questa mattina, 12 novembre 2024, dopo essere caduto dal terzo piano di una residenza universitaria. L’edificio ospita anche la facoltà di Psicologia. L’allarme è stato dato intorno alle 8. Sul luogo della tragedia sono giunte sia le Forze dell’Ordine che i medici del 118. (Continua a leggere dopo le foto)

Padova, studente precipita dall’ultimo piano dell’università: morto sul colpo

Questa mattina, 12 Novembre 2024, è avvenuta una tragedia a Padova. Uno studente è morto dopo essere caduto dal terzo piano, l’ultimo, della Residenza ESU (Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario) Nord Piovego, l’edificio che ospita la facoltà di Psicologia, in via Venezia. L’allarme è stato dato intorno alle 8. Il giovane, come riportato da Fanpage, è deceduto sul colpo. Aveva 22 anni ed era iscritto alla facoltà di Scienze naturali. Era originario dell’Umbria ed era un grande appassionato di matematica. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità universitaria, che si è stretta in un abbraccio virtuale intorno alla famiglia del 22enne.

